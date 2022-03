C'est l'histoire d'un joli bol, décoré et délicat, rempli d'une belle eau claire. Il est là, tranquille, posé au milieu du monde. C'est-à-dire, à y regarder de plus près, dans un jardin aux arbres bleus, au bord de la mer, où s'affaire une fillette entourée d'une ribambelle d'animaux domestiques ou sauvages. Le chat s'approche. Il trempe sa langue et lape un peu. Puis le moineau regarde à droite, regarde à gauche et plante son bec dans l'eau. Et ainsi de suite : chacun à sa façon va venir boire l'eau claire. Et le bol d'eau devenir bol d'air... jusqu'à ce qu'il pleuve et qu'il se remplisse à nouveau !