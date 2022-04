Les biotechniologies en oenologie

Nul doute que l'intérêt des biotechnologies en oenologie ne faiblira pas dans les années à venir. Elles se révèlent indispensables pour relever le défi de l'élaboration de vin dans un contexte de réchauffement climatique, avec son corollaire de degrés élevés et de faibles acidités, et plus généralement pour faire face aux enjeux environnementaux qui nous amènent à repenser notre viticulture et nos vinifications. Elles joueront un rôle majeur dans la diminution des intrants oenologiques d'origine chimique. Les connaissances acquises permettront d'élaborer des vins avec peu d'intrants mais sans risquer de voir réapparaître des déviations organoleptiques liées à de vieilles maladies. On peut penser qu'après l'ère de la chimie, viendra celle de la biologie et de la microbiologie. Le monde fascinant des microorganismes du vin n'a pas fini de nous dévoiler ses secrets et ses bienfaits ! Il reste tant de découvertes à faire notamment sur les interactions entre espèces et souches et sur le lien avec les microorganismes de la vigne et du sol. Vous trouverez dans ce livre un véritable état de l'art des connaissances, des recherches et des perspectives pour la filière concernant les quatre principales applications des biotechnologies intéressant l'oenologie à ce jour : les enzymes, les levures, les bactéries et les dérivés de levure. Ce concentré de savoir est indispensable à tout vinificateur et à tout oenologue, qu'il soit producteur, oenologue-conseil, homme de laboratoire, fabricant de produits oenologiques, chercheur. Je n'oublie pas bien sûr nos enseignants et nos étudiants, futurs oenologues, qui mettront en application les innovations de demain.