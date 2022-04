Rédigé par les plus grands experts du domaine, cet ouvrage est très complet, parfaitement adapté aux besoins des vignerons pour augmenter ses compétences professionnelles et prendre les meilleures décisions sur les plans agronomique, qualitatif, écologique et économique. Il présente : - La typologie des principaux sols viticoles : . Différences de fonctionnement hydrique . Impact sur le choix des techniques d'entretien - les enjeux de la gestion des sols viticoles : vers une gestion durable. les contraintes supportées par les sols, . le coût de la gestion des sols - l'entretien du sol : . méthode d'analyses et de caractéristiques des sols . la préparation des sols avant plantation . le désherbage . l'enherbement . fertilisation, nutrition de la plante, impact sur la production et rôle sur la structure du sol Il propose également une vision prospective en abordant les dernières connaissances : . l'usage des engrais verts dans les exploitations . l'avènement de la viticulture de précision