Drive your adventure. La France en van des Alpes à la Normandie

Les éditions Apogée et WeVan éditent depuis 2019 la série Drive your Adventure, qui propose des guides de voyage en van afin de promouvoir cet art du voyage itinérant qui réunit chaque année de plus en plus d'adeptes : prendre la route et vivre une expérience incomparable de mobilité, de liberté et d'évasion. Après La France, de la Bretagne à la Corse, le quatrième livre de la série est dédié aux régions de l'est et du nord du pays. L'équipage franco-turc, composé de Chloé et Gürkan, est parti pour un second périple de 3 mois et demi, des Alpes à la Normandie. Cet ouvrage offre deux niveaux de contenus : une première partie " guide " pour faciliter la préparation du voyage avec ses astuces et conseils spécifiques à la vie en van ; une seconde partie " récit ", qui retrace l'expérience vécue par les auteurs : rencontres, activités, nightspots, recettes et bonnes adresses... Le tout richement illustré par de très belles images. De quoi donner au lecteur l'envie et les moyens d'organiser un ou plusieurs voyages sur les incroyables routes de France... en van !