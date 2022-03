Teréz, ou la mémoire du corps

Par le prisme de la mémoire et du langage, le roman de Eszter Molnár tisse des liens entre Est et Ouest à travers trois récits et trois langues (française, allemande et anglaise), sur le thème du corps souffrant et soignant : celui de Teréz, qui après un abus sexuel subi durant l'enfance, va tenter de se réinventer et de faire face aux refoulements de son passé à l'étranger. Une voix profondément européenne pour donner en partage l'expérience aussi fondatrice qu'irréversible du déracinement.