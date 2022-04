Why Nobody Remembers My World? - vol. 08

Un jeune homme dont l'existence a été effacée va tenter de remettre en place le monde tel qu'il était avant ! La Grande Guerre pour la suprématie du monde qui opposa les cinq races se solda par la victoire de l'humanité menée par le héros Sid. Mais soudain, le monde est "réécrit" sous les yeux du jeune Kai qui se retrouve projeté dans un monde dans lequel les humains ont perdu la Grande Guerre des cinq races. Avec l'aide de Rinne et de Jeen, Kai tente de libérer les humains de la domination des autres races. Leur prochaine destination est la fédération de Yurn, territoire où les humains doivent faire face à Six Luminess, l'héroïne des spectres. Mais Kai et ses compagnons sont attaqués en chemin par un gigantesque béhémoth qui va soudainement les obliger à revoir leurs plans... Un jeune homme dont l'existence a été effacée va tenter de remettre en place le monde tel qu'il était avant !