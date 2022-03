Troisième enquête de l'inspecteur Thomas Ravnsholdt. Après le meurtre de sa copine, l'ancien inspecteur Thomas "Ravn" Ravnsholt essaye d'aller de l'avant. Quand le grand homme d'affaires Ferdinand Mesmer lui propose de l'engager comme détective privé, il accepte sans se douter de l'ampleur de l'affaire dans laquelle il se lance. Mesmer lui demande de retrouver son fils, Jakob, qui a disparu dix ans auparavant après avoir fondé la secte des Elus de Dieu. Ravn finit par le retrouver, en compagnie de ses disciples, dans une maison retirée au fin fond de la campagne. Et ce qu'il découvre est plus proche de l'Enfer que du Paradis sur Terre que Jakob promet à ses adeptes : un monde fermé où s'appliquent des règles bien particulières, et désormais menacé par son passé.