L’encyclopédie du bien-être

Etre heureux, ça s'apprend ! Dans cet ouvrage, Jean Laval vous propose des clés pour vous épanouir, car être heureux est un droit qui appartient à tous. Véritable guide présentant les piliers du bien-être, ce livre répond à toutes les problématiques, personnelles, professionnelles, relationnelles mais aussi spirituelles, qui peuvent se poser au cours de votre vie. Jean Laval a acquis tout au long de ses innombrables voyages et expériences la connaissance la plus pure, qu'il partage d'une façon claire et accessible avec tous ceux qui souhaitent faire passer leur vie au niveau supérieur. Un manuel indispensable pour accéder au bonheur !