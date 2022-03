Défense d'entrer ? Enquête au coeur des quartiers prioritaires de nos villes

Les quartiers "sensibles" font en permanence la Une des médias : trafics de drogue, règlements de compte, rixes entre bandes. Dans quelle mesure sont-ils réellement des "zones de non-droit" ? Comment y vit-on ? Quelles en sont les règles et les valeurs ? Quel est leur avenir ? Le journaliste Stanislas Poyet est allé rencontrer les habitants de ces quartiers compliqués, marqués par la violence, la drogue, la pauvreté. Une vision "à hauteur d'homme et de femme" de leur quotidien, de Roubaix à Marseille, en passant par Toulouse, Rennes ou Venissieux... Il donne la parole aux habitants, ceux qu'on entend peu : les mères de familles, les jeunes, les gardiens de résidence, les dealers, mais aussi à ceux qui façonnent ces quartiers : policiers, bailleurs HLM, travailleurs sociaux... A travers cette immersion là où, nous dit-on, l'Etat n'a plus le droit d'entrer, Stanislas Poyet nous dévoile une France méconnue. Journaliste, Stanislas Poyet écrit pour Le Figaro. Défense d'entrer ? est son premier livre.