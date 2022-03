Le tourbillon de la vie

Au cours d'un été, Arthur et son petit-fils décident de rattraper les années perdues. Plus de soixante ans les séparent, mais, ensemble, ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret... Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Entre émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valognes nous touche en plein coeur. Humanité et bienveillance. Une parenthèse enchantée. CNews. Ce récit tendre et plein d'amour a tout pour émouvoir. Télé Poche. Les lecteurs ont adoré : Une très belle histoire, réconfortante. - Jacques. Une lecture remplie d'émotions ! - Alyssa. Un appel à savourer la vie. - Sonia. C'est toujours un régal ! - Antoine.