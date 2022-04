TEMPÊTE SUR LA PLANETE

Pif et Hercule font leur grand retour ! Les voilà propulsés avec les enfants et leurs nouveaux amis, la jeune loutre Nuna et son équipage, dans une traversée mouvementée de l'océan, à bord d'un splendide deux mâts. Ce navire les mènera finalement en Normandie, près du Havre, puis dans l'usine où l'infâme Wargaf et ses Wargirls, détournent du pétrole pour fabriquer du plastique censé pourtant être recyclé. De Bali au golfe d'Oman en passant par Mayotte, ils croisent dauphins, éléphants blancs, baleines, cachalots, goélands, macaques ou encore des tortues géantes, espèces menacées par l'homme et son manque de respect pour la planète. Enlèvements, déguisements, traversée du désert à dos de chameaux, navigation à bord d'un tanker géant, vols planés au milieu des mouettes, nage à contre courant dans un pipeline, rallye au volant d'une 4L électrique et chevauchées de pur sang, rien n'est épargné à Pif... Pas mêmes les sautes d'humeur d'Hercule qui n'en fait bien sûr qu'à sa tête.