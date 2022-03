Presque génial

"J'ai le sentiment que je n'aurai à regarder mon père qu'une seule fois, à lui parler qu'une seule fois, et que toute ma vie changera". Francis, dix-sept ans, né de père inconnu, vit avec sa mère dépressive dans un mobil-home à la périphérie de Claymont, dans le New Jersey. Son beau-père est parti avec son petit frère, et sa mère multiplie les séjours en hôpital psychiatrique. Lors d'une énième tentative de suicide, celle-ci lui laisse une lettre d'adieu dans laquelle elle lui révèle qu'il est le fils d'un donneur anonyme sélectionné pour son QI. Francis se met alors en tête de retrouver son géniteur. A bord d'une vieille Chevy, il emmène son meilleur ami, le geek Grover, et la mystérieuse Anne-May, dont il vient de tomber amoureux, pour un road trip à travers les Etats-Unis. Une passionnante quête identitaire, inspirée d'une histoire vraie.