Les agriculteurs

Comment on devient agriculteur ? Ca se lève tôt, un agriculteur ? Quels fruits et légumes sont les plus cultivés ? C'est quoi, le bien-être animal ? C'est quoi, une coopérative agricole ? Ca pollue beaucoup, l'agriculture ? C'est quoi, l'agriculture bio ? On peut passer des vacances à la ferme ? ... Un ouvrage qui répond à des questions concrètes sur ce qu'est le métier d'agriculteur aujourd'hui.