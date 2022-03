Les panthères grises Tome 1 : Amour et vieilles dentelles

Alice, Maria, Nadia et Thérèse, alias Les Panthères grises, préfèrent de loin leur cours de théâtre au club du troisième âge du quartier. C'est même la consécration quand Alice est choisie pour jouer le rôle de la victime lors d'une reconstitution organisée par la police - la vraie ! Mais lorsqu'elle se fait étrangler - pour de faux ! - par le suspect qui clame son innocence, les Panthères grises, piquées par la curiosité et le désir de vérité, s'embarquent dans une aventure policière rocambolesque. Il leur faudra avoir le coeur bien accroché car les pros de l'arnaque aux sentiments ne les ménageront pas ! Des mamies flingueuses prêtes à tout pour faire triompher la vérité et assumer leur bon plaisir : décalé et réjouissant !