Ce que l'on sait de Max Toppard

La vie de Max Toppard reste une des énigmes les plus étranges de l'histoire du cinéma mondial. Aucun artiste n'a laissé dans son sillage tant de questions sans réponses. Pas un film, pas une interview, pas même une photographie n'atteste de son existence. Pourquoi ? Lorsqu'une jeune journaliste décide d'enquêter sur ce cinéaste, ses recherches réveillent des spectres de plus en plus menaçants : films interdits, acteurs fous, producteurs assassins. Seule certitude : le secret de Max Toppard est un secret qui tue.