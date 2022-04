Chiruran Tome 7

Le Miburôshi Gumi ne cesse de rallier des hommes à sa cause et comporte désormais plus de 100 fidèles, divisés en deux factions - celle de Kamo Serizawa et celle d'Isami Kondô. Pourtant, les tensions ne cessent de s'accumuler entre les deux camps depuis l'assassinat d'un partisan de Kondô. Cet incident marque le début d'une guerre sans précédent au sein de la milice pour trouver le traître ! Chiruran est un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique !