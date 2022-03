Comprendre la littérature de jeunesse. Le livre du Mooc de l'université de Liège

Du premier livre que l'enfant tient dans ses mains aux livres numériques pour les ados, cet ouvrage de formation propose des repères théoriques et des grilles d'analyse pour mieux comprendre les spécificités de la littérature dédiée à la jeunesse. Que l'on soit professionnel des métiers du livre ou simplement curieux de cette première culture essentielle aux enfants, cet ouvrage donne des pistes pour accompagner, transmettre et apprendre à se repérer dans ce paysage littéraire riche. Outre les repères historiques et une très vaste bibliographie, sont abordés les spécificités de l'album, du roman pour ados mais aussi tout ce qui permet aujourd'hui d'entrer dans la fiction via le numérique ou l'audio. Des nombreuses interviews d'auteurs et des quiz viennent compléter la théorie !