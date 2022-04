Ao ashi t08

Ashito officie désormais au poste latéral gauche, un rôle que Fukuda avait choisi pour le collégien depuis bien longtemps. Bien qu'il ne souhaite pas rester en défense, et soutenu notamment par Hana, l'adolescent décide de prendre son temps pour maîtriser un geste bien précis de Kuribayashi : celui de la prise d'info. Ashitô aurait-il enfin compris l'étendue de sa vision de jeu durant son entraînement ? Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. Une adaptation animée est par ailleurs prévue pour avril 2022, et produite par les célèbres studios Production I. G. A mi-chemin entre le shônen sur le terrain et le seinen en dehors, Ao Ashi fait d'ores et déjà partie du cercle très fermé des plus grands mangas de sport, grâce à l'écriture incisive et hyper dynamique de son auteur, et aux tempéraments hauts en couleur de sa galerie de personnages, à commencer par Ashito, son inoubliable héros. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais. "Ao Ashi, le manga de foot qu'il faut lire absolument ! " BFMTV "Probablement l'une des meilleures séries de foot du moment ! " BoDoï "Un manga de foot très réaliste". Europe 1 "Une oeuvre fluide dans sa narration qui s'articule autour d'un joueur fougueux et attachant". Le Figaro