Lapin, Souris et Ecureuil s'ennuient. " On joue à... 1, 2, 3, sauter ! " propose Grand Lion. Lapin veut aller très loin et très fort, jusqu'au rocher. Souris veut partir encore plus loin. Oiseau, lui, veut jouer à 1, 2, 3... voler ! " Nous aussi, Grand Lion, on veut voler ! "