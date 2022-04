Enfant chétive et timide, issue de surcroît d'une famille pauvre, la jeune Fanny Price est recueillie par les Bertram dans l'immense propriété de Mansfield Park. Perdue au milieu d'un monde qu'elle ne connaît pas et qui lui est souvent hostile, elle endure maintes frustrations et vexations. Fanny finit pourtant par se lier d'amitié avec son cousin Edmund et partager avec lui une tendre complicité... jusqu'à l'arrivée de Mary et Henry Crawford qui, venus de Londres, viennent bouleverser la vie austère de Mansfield Park. La timide Fanny devra surmonter bien des obstacles et déjouer les manigances pour pouvoir enfin laisser parler son coeur.