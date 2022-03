Ressources humaines. 3e édition

Cet aide-mémoire est un cours synthétique sur la gestion et le management des ressources humaines dans les entreprises. Il offre des clés de compréhension et d'analyse dans les domaines : - du recrutement ; - de la formation et du développement de compétences ; - de la rémunération ; - de la conduite des entretiens individuels et de la gestion de la performance ; - de la négociation sociale ; - de la gestion administrative du personnel et de la paye ; - de la transformation digitale de la fonction RH. Illustrée d'exemples et d'avis de professionnels, cette troisième édition, entièrement à jour des dernières dispositions réglementaires, permet une approche très opérationnelle de la fonction RH. Elle propose aux professionnels et étudiants des définitions claires, une présentation des outils et des processus utilisés et des instruments de pilotage indispensables.