L’harmonie des plaisirs. Les manières de jouir du siècle des Lumières à l’avènement de la sexologie

Ce livre invite à l'exploration d'un pays étrange : la "vie sexuelle" d'un temps où le mot "sexualité" ne figurait pas dans le dictionnaire, où personne ne parlait d'homosexualité ni, à plus forte raison, d'hétérosexualité. Les médecins, les théologiens et les pornographes de cette époque scrutent et décrivent les unions charnelles au cours desquelles le plaisir féminin se formule souvent en termes religieux ; tandis que l'homme, obsédé par le "besoin de femmes" et préoccupé par l'arithmétique des performances, se doit d'exhiber sa virilité. Bien sûr, ces convictions d'avant-hier nous paraissent aussi étrangères qu'un embarquement pour Cythère. Mais elles ont gouverné les plaisirs du lit, ceux de la norme comme ceux de la transgression. Elles ont modelé les désirs, les jouissances et les regrets. C'est pourquoi ce voyage-là vaut la peine d'être entrepris, sous la conduite éclairée d'Alain Corbin.