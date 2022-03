Le courage de vivre

"Paix, liberté et justice sont incrustées en moi. L´indescriptible douleur qui m'a broyée le 14 janvier 1986 s'est muée en cartilage, qui m'articule depuis à celle de l'horreur injuste, laquelle, nous reliant les uns aux autres, est la donnée commune de notre humanité". Activiste, humaniste, écologiste, Albina du Boisrouvray est de ces figures qui marquent par le courage et la force de leurs actions. Métisse, héritière d'une grande famille franco-bolivienne, rebelle, elle a passé son enfance dans des palaces aux quatre coins du monde et a très tôt coupé les ponts avec ce milieu de paillettes et ses facilités. De Mai 68 à l'écologie ainsi qu'à Médecins du monde, elle n'a cessé d'affirmer son engagement dans les luttes majeures de la seconde moitié du XX ? siècle, avant de dédier sa fortune à l'aide humanitaire militante et au sauvetage des enfants à travers le monde. Si la vie de celle qui fut par ailleurs une brillante productrice de cinéma a de quoi faire rêver, elle cache pourtant de nombreuses blessures, dont la plus profonde : la mort tragique de son fils François-Xavier lors du Paris-Dakar de janvier 1986, dans le crash de l'hélicoptère à bord duquel il transportait Thierry Sabine, directeur de la course, et Daniel Balavoine. Ce livre retrace l'itinéraire de cette femme hors du commun, libre et engagée dans son temps, ayant su transformer les épreuves de la vie en richesse inégalable.