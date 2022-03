Les saisons et leur changement lent et immuable rythment la Vie et nous enseignent la beauté de son impermanence. Grand Panda et Petit Dragon est l'histoire de deux amis qui partent à la rencontre de la nature et de ses merveilles au rythme du cycle des saisons. Un conte poétique pour apprendre aux tous petits comme aux plus grands à embrasser le temps qui passe, à lâcher-prise face au changement et à apprécier la vie telle qu'elle est en percevant chaque instant de vie comme un cadeau. Inspiré par les enseignements bouddhistes mais aussi l'expérience personnelle de vie de l'auteur, Grand Panda et Petit Dragon est une fable unique sur la beauté simple de la vie et de la nature. Les plus de ce Livre magnifiquement illustré et relié, cet album pas comme les autres s'adresse tant aux enfants qu'aux parents, à travers plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Succès mondial sur les réseaux sociaux, traduit dans plus de 20 pays, relayé dans un article de The Guardian, ce miracle de l'autoédition arrive en France.