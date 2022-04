Occitanie Vol.2 Voyages à vélo et vélo électrique. Itinéraires de 2 à 6 jours : Gard, Hérault, Lozère, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne

Des voyages à vélo ou à vélo à assistance électrique pour découvrir les richesses patrimoniales, naturelles et paysagères du nord-est de l'Occitanie : Gard, Hérault, Lozère, Aveyron, Lot, Haute-Garonne et Tarn. Découvrir une région à vélo est plus que jamais écoresponsable et dans l'air du temps. Et aujourd'hui avec l'assistance électrique, voyager à vélo est offert au plus grand nombre quel que soit le profil du terrain. Nul besoin d'être un cycliste aguerri et entraîné, vous pourrez profiter des lieux traversés en mode plaisir, à l'écoute et au contact de la nature. Amoureux de sa région, Philippe Calas vous propose huit voyages de Toulouse aux Cévennes, et d'Albi à Rocamadour, en passant par les villages perchés du Tarn, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, les Causses du Quercy et les Grands Causses, les gorges de la Jonte, du Tarn, du Lot, le mont Aigoual et le mont Lozère, une partie de la voie du Puy vers Compostelle et du non moins célèbre chemin de Stevenson. Des parcours essentiellement sur de petites routes à la circulation la plus modérée possible avec, parfois, des portions sur revêtement stabilisé ou sur chemins de terre. Et ce pour une grande partie de l'année, le climat étant plutôt doux et souvent ensoleillé. - 8 voyages tous en boucles de 4 à 6 jours et leurs variantes en deux jours pour en profiter le temps d'un week-end. - 30 à 40 jours et 2 000 km de voyage cumulés. - Un guide complet : cartes détaillées, profils altimétriques, descriptifs précis, , présentations touristiques au fil des voyages, hébergements...