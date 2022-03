Hôpital. Si les gens savaient ...

Qui soigne le personnel soignant ? Une infirmière brise l'omerta... " "Si les gens savaient... " Combien de fois ai-je entendu cette formule dans la bouche des soignantes ? Si les gens savaient qu'à l'hôpital, la sécurité des malades n'est pas assurée. Si les gens savaient que la vie des patients est entre les mains d'infirmières en sous-effectif. Si les gens savaient que la qualité des soins décline de jour en jour et que des drames sont passés sous silence. Si les gens savaient que l'ensemble de notre système de santé est sur une ligne de crête, au bord du gouffre. L'hôpital et ses soignants sont à la limite de l'effondrement. Et pas seulement à cause de la Covid, les raisons sont plus profondes". A propos de l'autrice Infirmière depuis quinze ans et journaliste, NORA SAHARA a recueilli des centaines de témoignages et révèle l'envers du décor d'une profession essentielle mais maltraitée, variable d'ajustement d'un système de santé qui se délite. " Manque de personnel, rythme de travail effréné, pénurie de matériel, qualité des soins dégradée... Avec son enquête, l'ex-infirmière et journaliste Nora Sahara dévoile les failles du système hospitalier français. " L'Obs " Une enquête polyphonique qui laisse éclater le profond malaise des professionnels. " L'humanité