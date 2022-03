Pourquoi Padre ?. 70 questions-réponses sur la foi et la vie chrétienne

Qu'arrivera-t-il aux non-croyants après leur mort ? Pourquoi les prêtres ne sont-ils pas mariés ? Comment parler de la Providence de Dieu avec tout le mal qui arrive en ce monde ? Toutes ces questions et bien d'autres, les prêtres de Padreblog y répondent de façon claire et précise chaque semaine sur KTO, avec un succès d'audience qui ne se dément pas. Nombreux sont ceux qui souhaitaient voir ces questions-réponses mises à l'écrit. C'est chose faite : voici un formidable outil de formation personnelle et d'évangélisation ! Les prêtres de Padreblog sont une bande de frères qui aiment croiser leurs regards sur le monde et sur l'Eglise. Ils proposent leurs contenus sur les réseaux sociaux pour décrypter l'actualité, approfondir la foi et aider à sa transmission.