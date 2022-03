Le Choeur des dragons Tome 4 : La Maison de Toujours

Et si vous étiez emprisonné pour l'éternité ? Le Rituel de Nuit a enfin abouti... et tout a changé. Les Huit Immortels se sont révélés incapables d'arrêter les ennemis de Kihrin, qui continuent à tout mettre en oeuvre pour libérer le Roi des Démons. Kihrin croit savoir comment déjouer leurs plans, mais s'il est prêt à tout sacrifier pour l'emporter, ses alliés ne peuvent en dire autant... Le dilemme est inextricable. Peuvent-ils sauver le monde sans abandonner Kihrin ? Ou deviendra-t-il inéluctablement l'horreur qu'ils ont juré d'anéantir ? " Devenue l'une des figures de proue de la Fantasy épique contemporaine, Jenn Lyons ne cesse d'enchanter, avec toujours plus d'éclat et de panache. " Booklist " L'univers fabuleux de Jenn Lyons continue de s'étendre... Un récit maîtrisé, plein de magie et de surprises". Library Journal