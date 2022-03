L'Alliance de Fer Tome 1 : Le Paria

Né dans le royaume troublé d'Albermaine, Alwyn Scribe a été élevé par une bande de hors-la-loi. Vif d'esprit et habile au couteau, il aime la liberté des bois et la compagnie de ses camarades voleurs. Jusqu'à ce qu'une trahison l'entraîne sur le chemin du sang et de la vengeance, un chemin qui fera de lui un soldat dans l'armée du roi. Placé sous les ordres de Dame Evadine, une noble tourmentée par des visions peuplées de démons, Alwyn doit survivre à la guerre et aux intrigues mortelles de la noblesse pour obtenir vengeance. Mais tandis que les forces des ténèbres - humaines et surnaturelles - se liguent pour neutraliser Evadine, Alwyn va devoir faire un choix : deviendra-t-il un guerrier ou restera-t-il un paria à jamais ? " Avec une intrigue habile et sans concession, ce roman est un morceau de choix pour les fans de George R. R. Martin. " Publishers Weekly " Brute et palpitante, une fascinante histoire de trahison et de vengeance. J'ai adoré chaque mot. " John Gwynne, auteur de Malice