La grande chasse aux sorcières. Histoire d'une répression XVe-XVIIIe siècle

Entre les XVe et XVIIIe siècles, la chasse aux sorciers et sorcières a fait des dizaines de milliers de morts en Europe. Accusées de pacte avec le diable, de crimes abominables et de maléfices, les victimes, essentiellement des femmes, ont dû endosser la responsabilité des malheurs de toute sorte frappant individus et communautés. Expié sur les bûchers, ce crime imaginaire a été largement théorisé par les juristes et les théologiens, souvent tenaillés par l'obsession diabolique et animés par une volonté d'uniformité sociale. Mais il a d'abord été nourri des peurs et croyances collectives, des failles béantes de la nature humaine et des machineries des administrations alors en construction. Si les pouvoirs civils, prenant le relais de l'Eglise, ont très vite traqué les adeptes de Satan, "déviants" devenus criminels absolus, ce sont également eux qui ont progressivement éteint les feux d'une répression devenue destructrice de l'ordre social.