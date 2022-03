Connaissance des Arts Hors-série N° : Mémoire de sable

Ce hors-série qui accompagne l'exposition "Mémoire de sable" présente une grande partie des collections conservées au musée de la Préhistoire d'Ile de France de Nemours. Elle provient de carrières, notamment celles de la Bassée. Certaines ont livré des vestiges de différentes époques comme à Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne) où ont été mises au jour une pirogue et des vanneries âgées de plus de 8 000 ans, mais aussi des traces d'habitations et des sépultures datant d'au moins 6 000 ans.