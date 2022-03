L'intelligence interculturelle au service des coachs. Regards croisés pour une nouvelle réflexivité

Un professionnel du coaching peut être amené aujourd'hui à travailler avec des personnes ou des groupes aux origines culturelles de plus en plus variées et multiples. Il en est de même pour les professionnels de l'accompagnement eux-mêmes, qu'ils soient psychologues, consultants, ou encore formateurs. Si cette diversité est une richesse, elle peut être aussi source de complexité et susciter chez les praticiens des questionnements nouveaux relatifs à l'intégration des différences culturelles. Les auteures de cet ouvrage proposent aux spécialistes de l'accompagnement un nouvel éclairage sur ces questions et leur fournissent des pistes concrètes et des outils pour les aider à mieux relever ce défi. Après avoir posé les bases théoriques nécessaires pour cerner les enjeux du coaching et de l'interculturel, les auteures précisent les compétences attendues des coachs professionnels selon les grandes fédérations internationales, puis les revisitent sous l'angle des diverses inscriptions culturelles. De nombreux cas tirés de la pratique illustrent leur propos et l'ancrent dans la réalité de l'exercice quotidien des métiers de l'accompagnement. Un ouvrage qui encourage le questionnement et la réflexivité chez les coachs afin d'affiner leur pratique et d' enrichir leur boîte à outils.