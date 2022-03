Je m'habille

Ce matin, bébé s'habille presque tout seul. Il enfile d'abord son pantalon, ça c'est facile, puis papa l'aide à mettre son tee-shirt. Zou ! il glisse sur les bras. Puis bébé tire ses chaussettes pour les remonter. Ca y est, il est habillé ? Non, il manque encore les chaussures ! Alors, il tend bien le pied pour le glisser dans la chaussure et il pousse fort sur son talon pour finir : ça y est, bébé est prêt ! En manipulant les tirettes et les glissières, l'enfant anime chaque étape de l'habillage du personnage et devient acteur de son histoire. Grâce au fil narratif, l'enfant suit facilement l'histoire qui se déroule et prend vie sous ses yeux. Il s'identifie au personnage à travers les illustrations vivantes et tendres d'Ilaria Falorsi. Des histoires du quotidien qui mettent en scène l'enfant et suscitent l'identification : - grâce à l'image, avec des attitudes typiques des bébés de 18 mois, - grâce au texte, qui est écrit à la première personne et rend l'enfant acteur. Des animations spécialement adaptées aux tout-petits, associant l'enfant et le parent dans une lecture vivante et participative. Une offre parfaitement adaptée aux plus jeunes de nos lecteurs. Déjà parus : "Je prends le bain", "Je vais au dodo", "Je vais sur le pot", "Je mange tout seul". A paraître en septembre 2021 : "Je vais à la crèche", "Je vais chez la docteure". A paraître en février 2022 : "Mon doudou et moi".