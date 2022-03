Les Tablettes de la vie et de la mort de Pierre Matthieu (1563-1621), parues entre 1606 et 1622 et éditées par Gilles Ernst, sont un bon document sur la pensée de la mort du XVIe au XVIIe siècle, sur l'irénisme d'un écrivain ex-ligueur face à la Réforme, ainsi que sur sa technique du quatrain.