Pierre SCHNEIDER, historien de l'art reconnu (cf. sa monographie sur Matisse, et de très nombreux ouvrages et articles sur l'art, et les artistes de son temps : Sam Francis, Bram van Velde, Brancusi, etc.) a une quinzaine d'année lorsque sa famille en 1942, comme tant d'autres, tente de fuir le nazisme et la France pour se réfugier au Etats-Unis. C'est une partie de ce long périple que l'adolescent raconte dans VIVRE. Ce texte enfoui dans la mémoire, et les archives de Pierre Schneider (conservées à l'IMEC), voit le jour ici pour la première fois. Sa publication est redevable au travail de retranscription et d'établissement effectué par ses deux filles, Tamara Préaud et Pamela Roberts. Qu'elles en soient ici remerciées.