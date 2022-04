Vevey sous les eaux

Karl-Reinhardt Übersax-Müller est un citoyen déçu par les cloisons de son éducation urbaine et " civilisée ". Fasciné par les cartes médiévales ésotériques du ciel et convaincu du rapport entre macrocosme et microcosme, il devient archéologue océanographe et part naviguer au large en quête de cités noyées, sous le reflet des mers, où sont des mondes qui n'envient rien au cosmos. D'une plume juste et empirique mais pas dénuée de poésie, Übersax-Müller raconte son aventure trois mille lieues sous les mers.