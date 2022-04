Crime City Comics

City Crime Comics a le parfum de l'absurde et l'absurde naît de l'étrangeté du monde. Ainsi, l'humour de ces histoires courtes n'a pas pour seule vocation de nous faire rire, mais bien d'interroger le monde dans lequel on vit. Les silhouettes des maîtres ne sont jamais loin, et City Crime Comics se place dans la droite lignée de Pierre La Police, Fletcher Hanks et Glen Baxter. Pourtant, ne vous y trompez pas, les bandes dessinées de Teddy Goldenberg sont uniques en leur genre. City Crime Comics, c'est le film noir qui rencontre le Moyen-Orient. C'est l'american dream des années 50 qui percute l'Israël contemporaine.