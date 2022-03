Paresseux le bienheureux

Buffon pensait qu'il était une erreur de la nature et pourtant, le paresseux, ce champion de la lenteur aux longues griffes recourbées "qui l'empêchent de marcher" a développé en fait une stratégie unique, pour vivre une longue et paisible vie. Sa lenteur en est la clé ! Et ce n'est pas tout : il chante quand il est amoureux et se bat en duel à terre, tel un vrai mousquetaire... des algues, dont il se nourrit, poussent directement dans sa fourrure à la saison des pluies... et autre surprise, c'est un excellent nageur ! Ce documentaire aux illustrations pleines d'humour est une mine d'informations drôles et vraies sur un animal superstar du Net, aujourd'hui en danger pour cause de trafic d'animaux de compagnie.