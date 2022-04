Happycratie - Le bonheur des autres ne fait pas le nôtre

2040. L'Europe, suite à des années de crises sanitaires, économiques et politiques, est devenue un vaste Etat fédéral plus écologique, plus sécurisant, plus sain. Une société idéale, selon la plupart des Euro-citoyens. Pourtant, les "Briseurs de rêves" luttent clandestinement contre ce qu'ils considèrent comme des injonctions au Bonheur et dénoncent le "puçage" : l'implantation sous-cutanée d'un dispositif mesurant le taux individuel de Bonheur (TIB) de chaque citoyen. Ils pratiquent un jeu cruel consistant à gâcher le Bonheur des Hyper-heureux, les citoyens dont le T. I. B. est supérieur ou égal à 90 %... La course au bonheur a créé des perversions et des clivages sociaux que la plupart nient, mais la situation se radicalise rapidement. Du petit Sunny Talleyrand, le marginal fils du ministre, à Nisou et Jeannot, nonagénaires au caractère bien trempé, en passant par de jeunes implantés qui feraient tout pour s'arracher leur puce, chacun va devoir trouver sa place dans cette société manichéenne. Quel camp l'emportera et jusqu'où devront-ils aller pour vivre selon leur désir ? Née en 1980, Alice Babin se passionne pour la lecture dès son plus jeune âge avant de s'adonner à l'écriture dès seize ans au travers de nombreux poèmes et nouvelles. Enseignante spécialisée dans le handicap mental, elle propose désormais dans ses romans des personnages en quête de réalisation personnelle.