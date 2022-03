La course dans les nuages

1938. Un tremblement de terre a dévasté une partie de l'Amérique du Sud. Deux pilotes hors pair, l'Anglais Sir Orville Blake et la Française Salomé Declercq, décident de mettre sur pied une expédition de sauvetage - chacun de son côté. C'est donc un duel dans les airs qui s'annonce ; et comme dans tous les duels, il y a des règles : pas de sabotage, un seul coéquipier. Le but de l'opération ? Traverser la moitié du globe en trois étapes seulement - et en 48h ! Salomé, épaulée du jeune journaliste Edgar Loiseau, doit régler les derniers détails du raid ; le départ est dans huit jours. Mais le danger rôde partout, et de Paris à Puerto Montt en passant par le Sahara et l'océan Atlantique, les embûches qui attendent notre aventurière sont nombreuses...