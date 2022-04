Aux filles du conte

J'étais une peur bleue... On m'a connue citrouille, au détour des jardins. J'étais ce que j'étais, on s'en est désolé. Par bonheur, les grands seigneurs ont, pour nous, de plus jolis desseins ! ... Alors je préfère la fuite... Parce qu'au bout du conte, Tout au bout du conte, dans la vie en vrai, j'étais une peur bleue mais je serai l'horizon rouge. Un texte qui dénonce la condition féminine dans les contes.