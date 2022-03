Evacuation

Sous la menace d'une guerre qui se précise, l'ensemble de la population de Tel-Aviv est évacué. Sauf qu'à la dernière minute, Saba, le grand-père de Naor, descend du bus, entraînant le jeune homme et sa petite-amie Yaël dans une dérive clandestine – dangereuse et privilégiée – au coeur de la cité désertée. Une ode urbaine au désir de vivre. Par l'auteur de "Sauver Mozart" et de "La Confrérie des chasseurs de livres."