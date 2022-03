Dans la maison au coeur de la forêt profonde

Des années avant les procès, en 1692, des sorcières de Salem, l'honnête et puritaine Goody s'enfonce dans la forêt proche de la misérable ferme où elle vit avec son mari et leur fils pour aller cueillir des baies sauvages. De cette forêt, où elle rencontre quelques autres femmes mystérieuses, elle ne ressortira pas. Mais le souhaite-t-elle seulement ? Ne préfère-t-elle pas tenter de déchiffrer la nature et le code du délire progressif où elle se sent dériver au fil d'imperceptibles métamorphoses ? Est-elle en train de devenir quelqu'un d'autre ? On entre dans ce roman comme dans un conte des Frères Grimm, sans se méfier. Mais bientôt l'histoire devient celle de femmes en colère s'émancipant des contraintes quel que soit le prix à payer, quitte à commettre l'indéfendable.