A différentes époques, avant Jésus Christ et bien après, les tribulations d'une tribu qui tente de survivre dans un monde violent et dépourvu de sens, ou alors sous la tutelle d'un démiurge fou. Récit nerveux et absurde, drôle et perturbant, Les six vies de Salomon est un conte post-apocalyptique et mystique désespéré qui laisse aux lecteurs et lectrices le sentiment d'un malaise pénétrant, derrière l'apparente gaudriole.