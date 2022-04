Tropical Stoemp #02

Il n'y en a pas mais Le Mulet va essayer de raconter une histoire et aime les images qui vibrent, tremblent, et transpercent l'âme. Néanmoins, une citation ouvrira chaque numéro et peut dès lors vous servir de guide. Pour ce second numéro, nous avons choisi le morceau de Gilbert Montagné : "les Sunlights des tropiques" Vous l'aurez compris, l'ambiance sera lumineuse, torride et festive : voyage, plage, été, mer, palmier, mais aussi fête et amour ! Le tout saupoudré d'une grosse cuillère de kitsch et d'un certain second degré !