Les Worthington Tome 1 : Vingt et un jours pour se marier

Contraint par une tempête, Mattheus, comte de Worthington, se réfugie dans une auberge de campagne. Il y passe une nuit d'ivresse avec une mystérieuse jeune femme blonde. Subjugué, il comprend qu'il a trouvé celle avec qui il veut passer le restant de ses jours. Mais, au petit matin, l'inconnue s'est volatilisée ! Mattheus la retrouve à Londres sous les traits de lady Grace Carpenter. Plus il cherche à la courtiser, plus elle s'obstine à le fuir. Il semblerait que la belle ait quelques soucis familiaux causés par ses sept frères et soeurs. Comme si cela pouvait dissuader un homme épris !