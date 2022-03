Mon père en doute encore

"Il fait des fautes aussi mon père, toutes sortes de fautes, des rigolotes et des intelligentes. Mais les siennes ont du bouquet. Elles s'inscrivent dans une longue tradition d'absences scolaires, d'insolence et de rêveries, ce sont des fautes de plein air et elles parfument d'un baume rafraîchissant ses histoires qui n'ont rien à envier à une syntaxe maîtrisée". Saphia Azzeddine raconte son père. Cet enfant élevé par des femmes au beau milieu de la plus grande palmeraie du Maroc, qui débarque jeune homme, comme beaucoup dans les années 1960, à Paris pour se faire une place. Mais il ne la trouvera jamais vraiment. Entre deux pays, deux cultures, à la fois fier et honteux, tour à tour infirmier, couturier, c'est en père au foyer qu'il sera le plus heureux et se donnera corps et âme à l'éducation de sa fille, son trésor.