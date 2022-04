Blink Blank # 5

Blink Blank est une revue sur le film d'animation. Le n°5 aura pour dossier la SF. Rencontre avec Ralph Bakshi. Critiques d'une douzaine de films courts, longs, VR et séries : All Those Sensations in my Belly de Marko Dieska, The House de Emma de Swaef et Mark James, Princesse Dragon de JeanJacques Denis, Les voisins de mes voisins sont mes voisins de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand, Robin Robin du studio Aardman...