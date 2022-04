Cosmicomix #5 Wù

Cosmicomix est une bande dessinée de science-fiction divisée en 16 chapitres. Dans le monde de Cosmicomix, une machine à voyager dans le temps est inventée, son usage produit des uchronies en cascade, des réécritures successives de l'histoire qui génèrent une multitudes de réalités exploitables jusqu'à l'os. Wù, le cinquième chapitre, montre le Dr Meubrac, et ses acolytes Didi et Dudu, se délecter des images du passé au milieu des ruines variables d'Hadagoville. Les réponses qu'il cherche pourrait le décevoir et ses plaisirs provoquer des réactions... opiniâtres.