" We are all Fugees ! " Nous sommes tous des réfugiés. Que l'on soit réfugié politique ou réfugié dans nos propres doutes et certitudes, nous avions tous le même statut. Et j'étais là, voyageant depuis un moment avec mon "Afghan Box" - cette mystérieuse boîte en bois me servant à la fois d'appareil photo et de labo de développement - à me demander quel lien implicite reliait toutes ces personnes photographiées rencontrées sur mon chemin en Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie, l'Australie, mais aussi le Portugal, le Maroc, le Mali, le Nigéria...